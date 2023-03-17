В Кировоградской области на пожаре погибли 5 человек, из них 3 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании в селе Капитановка Новоукраинского района поступило в Службу спасения "101" 17 марта в 01:00. На место происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение.

По прибытии на место вызова установлено, что горело 16 кв.м. вещей домашнего обихода.

На месте пожара обнаружены 5 погибших: женщина 1980 г.р., мужчина 1993 г.р. и дети 2006, 2009 и 2015 г.р. В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 - ликвидирован.

К тушению привлекалось 4 человека личного состава и одна единица техники 25-й пожарно-спасательной части г. Новомиргород. Причины пожара устанавливаются.

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