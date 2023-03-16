Пожар в здании управления Погранслужбы ФСБ в Ростове указывает на ослабление силового контроля и переход России к свои внутренним конфликтам.

Об этом пишет советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода РФ к большому внутреннему конфликту", - написал советник.

Также советник отметил, что "Украина не вмешивается в подобные события, но с удовольствием наблюдает".

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону загорелось здание управления Погранслужбы ФСБ по Ростовской области. Предварительной причиной пожара считают возгорание силового кабеля на складе с оружием.

Ранее Подоляк, в ответ на обвинение Украины в причастности к событиям в Брянской области, сообщил, что все это прямые последствия потери контроля внутри России и Украина ко внутренним конфликтам в РФ не причастна.

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