Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк еще раз опроверг причастность Украины ко всем происшествиям на территории РФ, в том числе событиям в Брянской области и атакам дронов.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Взрывы на критических объектах; неизвестные дроны, которые атакуют российские регионы; столкновения бандформирований; партизаны, которые атакуют населенные пункты, - все это прямые последствия потери контроля внутри России. И все это последствие войны... Украина ко внутренним конфликтам в РФ не причастна...", - написал Подоляк.

Напомним, вчера Подоляк сообщал, что РФ столкнулась либо с партизанской войной, либо это намеренная провокация.

Сообщение появилось на фоне видеообращения "Русского добровольческого корпуса", который воюет на стороне Украины, с призывом к вооруженной борьбе против Путина.

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