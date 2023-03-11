В Подмосковье очередной крупный пожар. Сегодня ночью горел цех по производству пластика. У здания рухнула крыша.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Напомним, 3 марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар.

Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.

В конце февраля в российском Туапсе сообщили о взрывах на нефтебазе. Власти города сообщили, что пожар начался в хозяйственной постройке на территории нефтебазы, резервуары с топливом затронуты не были.

Позже в РФ сообщили, что причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налет беспилотников, начиненных взрывчаткой. По данным российских пабликов, БПЛА повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем, после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. Пожар потушили через 20 минут.

Также сообщалось, что в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе. Кроме того, мы писали, что в Брянской области России горела нефтебаза.