Сегодня, 3 марта, в российском городе Краснодаре произошел пожар в районе летного училища.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Подробностей пока нет. Местные паблики пишут, что произошел взрыв, который был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма, предположительно на территории летного училища.

В то же время, в российском МЧС утверждают, что произошло возгорание травы в поле.

В Краснодаре находится военное авиаучилище имени Серова.

Ранее мы писали, что в районе аэродрома в Ейске в Краснодарском крае произошел взрыв и был пожар. МЧС России также опровергало данные сообщения.

Кроме того, накануне в Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе. Власти заявили, что горела хозяйственная постройка, а сами резервуары с топливом не были затронуты. В минобороны РФ заявили, это был налет беспилотника.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.