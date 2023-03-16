В Ростове-на-Дону 16 марта горит здание управления Погранслужбы ФСБ по Ростовской области.

Российские СМИ сообщают, что на складе произошел взрыв, после которого и случилось возгорание

На место выехали 20 подразделений пожарных.

Позже российские телеграмм-каналы со ссылкой на МЧС назвали предварительной причиной пожара в здании управления Погранслужбы ФСБ по Ростовской области возгорание силового кабеля на складе с оружием.

Пока сотрудники пытались потушить пламя своими силами, огонь перекинулся на резервуары, в которых находились топливо и случился взрыв.

Телеграм-канал Baza пишет, что рядом со входом на склад спасатели обнаружили двух работников склада, но об их состоянии ничего не сообщается.

При этом подвале здания могут оставаться люди.

К месту пожара пригнали бронированную автоцистерну, сами пожарные тушат пожар из укрытия, пишет Baza.

В сети появилось видео момента взрыва на складе около здания Погрануправления ФСБ в Ростовской области.

По данным экстренных служб, один человек погиб, двое пострадали.

Напомним, на днях в Подмосковье также произошел очередной крупный пожар, горел цех по производству пластика, у здания рухнула крыша.

Кроме того, в начале марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар. Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.