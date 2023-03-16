В Мариупольском районе в селе Малоянисоль произошел сильный пожар.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале сообщает, что горит склад российских войск.

"До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов (скорее всего - отклик детонации). После взрывов снова подняли вертолеты в сторону попадания", - написал Андрющенко.

Ранее спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю. По словам Гуменюк, это направление для ВСУ "уже не является абсолютно недостижимым".

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.