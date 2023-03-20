Эколог Владимир Борейко объяснил причины высокого уровня загрязнения воздуха, зафиксированного сегодня на Левом берегу Киева. По его словам, это обусловлено погодными условиями.

"Связано это с тем, что нет ветра, дождя или снега. Ветер раздувает, а дождь фильтрует воздух. В Киеве всегда большое загрязнение из-за машин и ТЭЦ, но когда есть осадки, воздух более-менее чистый, а когда штиль и туман, как сегодня, вредные выбросы накапливаются в атмосфере", - объяснил эколог.

По словам Борейко, качество воздуха в Киеве улучшится, когда изменится погода, а системно решить эту проблему поможет увеличение зеленых зон в Киеве, считает эксперт.

Напомним, вчера очевидцы сообщали о мощном пожаре в районе парка Партизанской славы, что в Дарницком районе столицы.

Также "Страна" писала о сильнейшем пожаре в столичной многоэтажке.

Что касается погоды, то синоптики прогнозируют сегодня в столице солнечную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +10...+12.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.