В понедельник, 20 марта, в Украине облачно с прояснениями.

Об этом сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра.

Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях утром местами туман.

Температура днем +8...+13, на крайнем юге и Прикарпатье до +16.

В Киеве сегодня без осадков. Днем воздух прогреется до +10...+12.

Прогноз погоды на 20 марта 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что понедельник в Украине будет сухим и сравнительно теплым. В течение дня ожидается +9...+13, на юге до +14, на северо-востоке +8...+10.

В Киеве без осадков +12 градусов.

Во вторник-среду в Украине пройдут периодические дожди. Также могут идти дожди в субботу, 25 марта. В общей сложности на неделе будет теплая погода. Правда, немного вниз поползут столбики термометров в среду, 22 марта. А так в основном в дневные часы +10...+14.

Ближайшее похолодание, ориентировочно, предполагается 30 марта.

Напомним, что ранее харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

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