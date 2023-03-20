Солнечный понедельник и теплая неделя с дождями. Прогноз погоды на сегодня и ближайшие дни
В понедельник, 20 марта, в Украине облачно с прояснениями.
Об этом сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра.
Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях утром местами туман.
Температура днем +8...+13, на крайнем юге и Прикарпатье до +16.
В Киеве сегодня без осадков. Днем воздух прогреется до +10...+12.
Прогноз погоды на 20 марта 2023 года от Укргидрометцентра
Синоптик Наталья Диденко пишет, что понедельник в Украине будет сухим и сравнительно теплым. В течение дня ожидается +9...+13, на юге до +14, на северо-востоке +8...+10.
В Киеве без осадков +12 градусов.
Во вторник-среду в Украине пройдут периодические дожди. Также могут идти дожди в субботу, 25 марта. В общей сложности на неделе будет теплая погода. Правда, немного вниз поползут столбики термометров в среду, 22 марта. А так в основном в дневные часы +10...+14.
Ближайшее похолодание, ориентировочно, предполагается 30 марта.
Напомним, что ранее харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.
Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.