В пятницу, 17 марта, в Украине облачная с прояснениями погода.

Об этом говорит прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Днем в Украине без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура днем +4...+9, в южной части до +12. В Карпатах днем +1...+6.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +6...+8.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17 марта 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что сегодня на востоке, юге и значительной части центра будет облачно, ожидается +3...+5, местами даже до +7.

В остальных регионах до +4...+9, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +8...+12.

Дождь утром может пройти в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и в Днепре с районами. Днем практически повсюду в Украине без осадков.

В Киеве 17 марта осадков не ожидается. Днем до +7.

Суббота будет холодная, но сухая. В воскресенье - теплее, выглянет солнце. В понедельник – вплоть до +11...+13. Во вторник придет дождь. А с середины следующей недели – тепло до +14...+19.

Напомним, что ранее харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

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