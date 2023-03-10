В субботу, 11 марта, в Украине ожидается дождливая погода. Циклон с атмосферными фронтами предопределит практически повсюду влажную ветреную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра будет +10...+14 градусов, на западе и севере - немного свежее +7...+11 градусов.

В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, днем похолодает до +3...+8 градусов.

В Киеве завтра будет дождливо, ветрено, ветер подует юго-восточный, в воскресенье - северо-западный.

Температура воздуха 11 марта в столице ожидается в пределах +7...+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но станет свежее, столбики термометров покажут до +4 градусов, рассказала синоптик.

Напомним, сегодня в Украине теплый день. В Киеве температура воздуха на уровне около +6...+8, облачно с прояснениями.

Также сообщалось, что харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна и выбрал "овощ здоровья".

Кроме того, мы писали, что в Киеве в январе установлено больше температурных рекордов, чем за весь 2022 год. А прошедшая зима в Киеве вошла в десятку самых теплых с 1881 года. Самым холодным днем была дата 6 декабря, когда температура воздуха опустилась до минус 10,9 градусов, а самым теплым - 1 и 2 января, когда температура воздуха поднялась до +13,2 градусов.