В пятницу, 10 марта, в Украине обещают теплый день и облачную с прояснениями погоду.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни обещают небольшой дождь. В северной части страны он может пройти с мокрым снегом.

Ветер сегодня преимущественно юго-западный (ночью на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с.

Температура днем в пределах +8...+13. В южной части Украины, в Закарпатье и Прикарпатье до +17. А в северных областях воздух днем прогреется до +4...+9.

В Киеве сегодня днем около +6...+8. Облачно с прояснениями, но без осадков днем.

Прогноз погоды на 10 марта 2023 года от Укргидрометцентра. Карта по регионам

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