Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу 10 марта
В Украине 10 марта ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни пройдет небольшой дождь, в северной части - с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный (ночью на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, на севере страны от 2° тепла до 3° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье до +17°, в северных областях +4...+9° тепла.
В Киевской области 10 марта будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.
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