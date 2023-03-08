В среду, 8 марта, в Украине облачно с прояснениями. Днем может пройти небольшой дождь.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура днем в западных, северных и северо-восточных областях +6...+11, на остальной территории +10...+15. В Карпатах 0...+5.

В Киеве сегодня днем +8...+10.

Прогноз погоды в Украине 8 марта 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в среду ожидается теплая погода. В течение дня ожидается температура +7...+14, на юге +10...+16.

Дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке. Ветер порывистый, юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами.



В Киеве 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8. Есть вероятность небольшого дождя.

9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, а 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается до +12...+18.



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