Укргидрометцентр прогнозирует в среду, 8 марта, облачную погоду с прояснениями по всей стране.

Об этом синоптики сообщают в Facebook.

Ночью в западных и восточных областях, днем на остальной территории, кроме юга, пройдет небольшой дождь. В Карпатах - умеренные осадки.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от -2 до -3. В южной части +2...+7. Днем в западных, северных и северо-восточных областях +6...+11. На остальной территории +10...+15. В Карпатах 0...+5.

В Киеве ночью +3...+1 градус, днем температура воздуха прогреется до +10. Возможен дождь.

Напомним, 7 марта столицу с ночи накрывал снегопад. С его последствиями боролись 127 машин и около 4000 коммунальщиков.

Вчера в Киеве также с утра вывели на улицы машины для уборки снега и предотвращения гололеда.

Сообщалось, что на 8 марта синоптик обещала до +10 градусов, а на юге и в центре Украины до +12...+15 градусов. При этом накануне 8 марта ожидаются осадки и порывы ветра, а уже 9 марта снова может похолодать.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.