В понедельник, 6 марта, в Украине ожидается прохладная погода, местами возможны порывы ветра и мокрый снег. Потепления можно ожидать лишь к середине недели.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, температура воздуха ночью будет понижаться до -1...-5 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +4...+7 градусов, в южной части и Закарпатье будет +6...+10 градусов тепла.

В северной части Украины столбики термометров покажут +1... +4 градусов. Осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях, сообщает синоптик. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Направление ветра предполагается с юго-запада, ветер - умеренный, иногда порывистый.

В Киеве в понедельник облачная погода, местами небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. В ближайшую ночь ожидается -1...-3 градусов, днем будет +2...+4 градусов.

Диденко прогнозирует, что ближайший теплый день будет 8-го марта, когда воздух прогреется до +10 градусов, а на юге и в центре Украины до +12...+15 градусов. Ожидаются осадки и порывы ветра, а уже 9 марта может похолодать.

"Погода – интересная, пестрая и неоднородная, как всегда ранней весной", - пишет синоптик.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. Это больше, чем за весь 2022 год, когда в столице было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Также "Страна" рассказывала, что прошедшая зима в Киеве вошла в десятку самых теплых с 1881 года.