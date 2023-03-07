В Киеве, во вторник, 7 марта, работает 127 единиц дорожной техники. Коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада, который накрывает столицу с ночи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, в городе обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами и убирают снег.

Ночью, перед началом снегопада, дорожники проводили превентивную противогололедную обработку дорог и улиц.

Дворы и придомовые территории убирают более 3,5 тысяч работников управляющих компаний. Также в зеленых зонах убирают снег 400 работников "Зеленстроев" и 10 единиц техники.

Водителей и пешеходов призывали учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.

Также КГГА просит парковать автомобили в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

Напомним, вчера также в Киеве с утра вывели на улицы машины для уборки снега и предотвращения гололеда.

Также сообщалось, на 8 марта синоптик обещала до +10 градусов, а на юге и в центре Украины до +12...+15 градусов. При этом завтра ожидаются осадки и порывы ветра, а уже 9 марта снова может похолодать.