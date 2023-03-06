В понедельник, 6 марта, в Украине облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

Об этом говорится в прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня днем осадки в виде снега обещают в западных и северных областях, на дорогах местами гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура днем +1...+6, на юге до +9.

В Киеве днем +2...+4. Облачно с прояснениями.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 марта 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что понедельник в Украине будет холодным. Температура воздуха ночью была -1...-5. Днем, хотя и слабые, однако все же - "плюсы".

В большинстве областей ожидается +4...+7, в южной части и Закарпатье +6...+10. А вот в северной части Украины максимально днем будет только +1...+4.

6 марта осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.



В Киеве в понедельник местами пройдет небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. Днем +2...+4.

Ближайший теплый день будет 8 марта, до +10, на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15.



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