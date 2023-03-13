В Украине, во вторник, 14 марта, ожидается сильный ветер, в большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения. Однако в некоторых регионах пройдет дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник ожидается солнечная погода, температура воздуха будет +15...+18 градусов. Ночью в Волынской и Ровенской областях, в вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

Ветер ожидается южного направления, однако вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

14 марта в течение дня ожидается от +10 до +15 градусов, в западных областях воздух прогреется до +18. В восточных областях и на побережье морей будет немного свежее +7...+10 градусов.

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до +12...+13 градусов. Однако завтра будет сильный ветер.

В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг - почти повсюду, а в ближайшие субботу-воскресенье в Украину вернется весеннее тепло, добавила Наталья Диденко.

Напомним, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в западных областях местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории будет без осадков.

Также мы сообщали, что сурок Тимка Третий прогнозировал наступление весны в середине марта.