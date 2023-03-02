Антарктический морской лед растаял до минимума за последние 45 лет - до 1,79 млн квадратных км. При том антирекорд устанавливается второй год подряд.

Об этом сообщает Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC).

Почти весь оставшийся лед находится в море Уэдделла с отдельными участками вдоль побережья Принцессы Астрид и Принцессы Рагнильд и в районах восточного Земли Уилкса и залива Пайн-Айленд.

В целом тенденция к снижению годовой минимальной площади антарктического морского льда составляет 2800 квадратных километров в год или 1% за десятилетие по сравнению со средним показателем за период с 1981 по 2010 год.

Напомним, в прошлом году в Антарктиде рекордно потеплело до -15. От нее откололся айсберг площадью с Нью-Йорк. Это выше средней температуры на ледовом континенте на 35 градусов.

Также перед изменениями климата не устояла самая высокая гора в мире. Знаменитый ледник Эвереста уменьшился вдвое. В прошлом ледник Южное седло был покрыт снегом, который отражал солнечный свет и изолировал находящиеся под ним массивы льда. В последние десятилетия наблюдается стабильное уменьшение снежного покрова, в результате чего лед обнажается и быстро истончается.