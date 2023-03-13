В понедельник, 13 марта, в Украине облачно с прояснениями.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Днем в западных областях местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем +3...+8. В южной части и Прикарпатье до +11.

В Киеве сегодня днем без осадков. Воздух прогреется до +6...+8.

Прогноз погоды в Украине на 13 марта 2023 года от Укргидрометцентра

Сегодня удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень), удерживается в горах Львовской и Черновицкой области.

Напомним, что ранее харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.