В среду, 15 марта, в Украине установится теплая, облачная с прояснениями погода.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В западных областях облачно с прояснениями, днем умеренный дождь с мокрым снегом. Температура днем +4...+9.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях днем местами небольшой дождь. Температура днем +9...+14. В южной части утром местами туман.

Ветер юго-восточный, южный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, ночью и утром в северных, центральных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве сегодня переменная облачность без осадков. Днем +11...+13.

Прогноз погоды в Украине 15 марта 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 15 марта в западных областях Украины ожидается похолодание до +4...+8. Придет атмосферный фронт, пройдет дождь, временами с мокрым снегом. На остальной территории Украины в среду удержится теплая погода без осадков.

Температура воздуха в течение дня составит +9...+13.

Сильный штормовой ветер несколько ослабнет, однако все равно будет порывистым.

В Киеве 15-го марта – сухо, ветрено и тепло до +12.

В субботу-воскресенье ожидается сухая и солнечная погода.



Напомним, что харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

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