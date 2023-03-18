В воскресенье, 19 марта, в Украине ожидается облачная и преимущественно сухая погода. На востоке страны местами возможен небольшой дождь со снегом. На западе синоптики прогнозируют сильный туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях - восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов (в Сумской и Черниговской областях - до -6 градусов).

На востоке Украины днем ожидается +7...+9 градусов, ночью 0...+4 градусов.

На юге страны воздух прогреется до +2...+7 градусов ночью, днем столбики термометров покажут +6...+11 градусов.

На западе Украины ожидается до +15 градусов. На высокогорье Карпат значительно холоднее - ночью -2...-8 градусов, днем +1...+6 градусов.

В Киеве и области без осадков, облачно с прояснениями. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет ночью -3...+2 градусов, днем +6...+11 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают, что ночью и утром 19 марта в западных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 метров, что соответствует первому уровню опасности.

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