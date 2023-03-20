В понедельник, 20 марта, на Левом берегу столицы фиксируется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГГА).

Причина - метеорологические условия, из-за которых вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.

В КГГА рекомендуются воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

Сервисы мониторинга качества воздуха определяют качество воздуха в столице как "вредно для уязвимых групп".

В КГГА уточнили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу - средний.

Вчера мы сообщали, что в Киеве возник сильнейший пожар в многоэтажке. На кадрах были видны огромные темные клубы дыма.

Также писали, что в Киеве с 26 марта сокращают комендантский час. В связи с этим транспорт в столице будет работать на час дольше.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

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