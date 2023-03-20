На Левом берегу Киева зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха - КГГА
В понедельник, 20 марта, на Левом берегу столицы фиксируется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГГА).
Причина - метеорологические условия, из-за которых вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.
В КГГА рекомендуются воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.
Сервисы мониторинга качества воздуха определяют качество воздуха в столице как "вредно для уязвимых групп".
В КГГА уточнили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу - средний.
Вчера мы сообщали, что в Киеве возник сильнейший пожар в многоэтажке. На кадрах были видны огромные темные клубы дыма.
Также писали, что в Киеве с 26 марта сокращают комендантский час. В связи с этим транспорт в столице будет работать на час дольше.
Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.
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