С 17 марта по 9 апреля в Киеве на Днепровской набережной частично ограничат движение.

Об этом сообщает КГГА в своем Telegram-канале.

Ограничения начнут действовать завтра с 22.00.

"В настоящее время идет строительство левобережной развязки Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода. Для выполнения монтажных работ на оси проезжей части Днепровской набережной установят временную опору", - говорится в сообщении.

Так, движение будет частично ограничено на части Днепровской набережной между улицами Здолбуновской и Причальной.

А 18 и 19 марта движение будет организовано одной полосой по каждому направлению. С 20 марта по 9 апреля будет работать одна полоса в направлении просп. Бажана и две полосы в направлении просп. Соборности.

Напомним, в Киеве сегодня ввели стабилизационные отключения света в некоторых районах. Свет отключают в частях Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

Также сообщалось, что с вокзала "Киев-Пассажирский" убрали банкоматы. Пассажиры и сотрудники жалуются. В справочном бюро говорят, что банкоматы убрали из-за окончания срока действия аренды площадей под банкоматами на вокзале.