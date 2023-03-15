С вокзала "Киев-Пассажирский" убрали банкоматы. Пассажиры и сотрудники жалуются.

Об этом сообщает источник "Страны" в "Укрзализныце".

Раньше на центральном и южном вокзале были установлены банкоматы "Ощадбанка", на карты которого большинство железнодорожников получают зарплату.

"Было очень удобно, ведь многие железнодорожники, живущие в пригороде, могли прямо на вокзале снять наличные и уезжать домой электричками. Сейчас же им приходится искать банкоматы в городе, что создаёт неудобства", - добавил источник.

В справочном бюро говорят, что банкоматы убрали из-за окончания срока действия аренды площадей под банкоматами на вокзале.

Ранее сообщалось, что в Украине начал работать банкоматный роуминг. Идея этого нововведения - установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий за снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Также мы писали, ПриватБанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.