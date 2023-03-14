Городские власти Киева вместе с военными усовершенствуют систему инженерных заграждений столицы – часть блокпостов уберут, часть переведут в "спящий" режим, а некоторые – наоборот обновят и укрепят.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать, часть инженерных заграждений перейдет в "спящий" режим, другие инженерные заграждения будут полностью демонтированы", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны функционировать, оставят и усовершенствуют. В частности, непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят на новые, блиндажи укрепят, а окопы приведут в порядок.

Часть других инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останется существовать в "спящем" режиме. То есть, блокпосты уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и т.д. оставят в определенных местах. Это нужно, чтобы в случае возникновения угрозы для столицы, оперативно привести заграждения в боевой режим.

На таких "спящих" сооружениях обещают провести ревизию с последующей заменой/восстановлением непригодных элементов.

Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых сейчас нет необходимости, демонтируют. Блокпосты уберут с проезжей части, бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи вывезут, окопы засыплют, а блиндажи демонтируют.

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