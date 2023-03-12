На украинско-белорусской границе разворачивается информационно-агитационная война с применением нестандартных методов агитации.

Так, белорусские пограничники заявляют о том, что украинские военные повесили на дерево "манекена Валеру" в российской форме. Это произошло рядом с заставой "Глушкевичи" на границе с Житомирской областью.

По словам спикера Мозырьского пограничного отряда Сергея Павлова, манекен был повешен "с целью устрашения и психологического давления" на белорусских военнослужащих. Как именно белорусские пограничники узнали, что манекена назвали Валерой, Павлов не уточнил. Украинская погранслужба отреагировала на это в соцсетях фразой: "Мы не пугаем, мы намекаем".

В свою очередь белорусы выставили на границе огромные плакаты, посредством которых обещают помочь Украине найти "настоящих оккупантов" (подразумевая США), а также заявляют, что помнят о войне с нацизмом в 1941-1945 годах.

Между тем сегодня в ВСУ заявили, что угроза наземных действий противника с северного направления низка. А на территории Беларуси произошла ротация российских военнослужащих, которые проходили подготовку на четырех полигонах.

А в конце февраля в Генштабе оценили вероятность наступления России со стороны Беларуси. По данным ведомства, сейчас в Беларуси не наблюдают ударную группировку, которая могла бы начать наступление на территорию Украины.