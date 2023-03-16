Днем в четверг, 16 марта, на правом берегу Киева начались стабилизационные отключения электричества. Свет отключают в частях Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

Об этом сообщают в ДТЭК "Киевские электросети".

Из-за повреждений энергосистемы энергообъекты не могут передавать энергию, и возникают перегрузки, сообщают в ДТЭК.

Отключения, напомним, происходят уже неделю, которая прошла с момента ракетной атаки на Киев 9 марта.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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