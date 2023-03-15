Сегодня, 15 марта, вечером возобновят движение троллейбусов в Харькове, а завтра - и трамваев.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером запускаем движение троллейбусов. Уже завтра на улицы Харькова вернется трамвай", - написал Терехов.

Напомним, в городе были проблемы с электричеством после ракетных атак 9 марта. Россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом были объекты критической инфраструктуры, в городе возникли проблемы со светом.

Харьковский метрополитен, также остановленный после ракетной атаки, возобновил свою работу 12 марта.

Ранее мы писали, что сегодня во время обстрела РФ одного из районов Харькова повреждения получил интернат, подопечных в здании не было, работники не получили ранений.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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