До ряда регионов сегодня, 15 марта, доведены лимиты потребления электроэнергии. Плановые отключения света в случае роста потребления возможны в Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях и Киеве.

Как сообщает "Укрэнерго".

Также сложной остается ситуации в прифронтовых регионах: Донецкой и Херсонской областях.

В Одесской области уже завершили аварийно-восстановительные работы. Продолжаются работы по повышению надежности питания.

Как писала "Страна", вчера в Одессе на многих улицах до вечера отключали свет.

Напомним, сегодня Курахово Донецкой области частично обесточено после вечернего обстрела подстанции.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.