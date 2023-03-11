Остановленный после недавней ракетной атаки Харьковский метрополитен с 12 марта возобновит перевозку пассажиров.

Об этом говорится на сайте городского совета Харькова.

Сообщается, что интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут. Трамваи и троллейбусы пока курсировать не будут.

Напомним, 9 марта россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом.

Ранее сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харькове подключили к электроэнергии 100% абонентов. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.