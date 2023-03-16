В Киеве, Киевской и Житомирской областях сохраняются сетевые ограничения, хотя электростанции Украины вырабатывают достаточно электричества для покрытия потребления.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в четверг, 16 марта.

Причина - значительные повреждения сетей, вызванные ударами РФ.

В других областях лимиты потребления не вводились.

Напомним, в Киеве сегодня ввели стабилизационные отключения света в некоторых районах.

Также сообщалось, что вчера в Харькове после недельного перерыва запустили троллейбусы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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