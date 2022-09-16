В пятницу, 16 сентября, в Киеве на улице Милославской (Троещина) загорелся автомобиль прямо во время движения.

Фото и видео публикуют киевские телеграм-каналы.

Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не сообщалась.

На фото и видео виден темный дым, который поднимается после возгорания авто.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде под Полтавой загорелся автомобиль, который перевозил боеприпасы. Один военный получил ожоги рук и лица, его доставили в больницу.

Также мы рассказывали, во Львовской области произошло ДТП с военным авто. В результате погибли четверо пассажиров "Фольксвагена". Среди них семилетний ребенок. Телесные повреждения получили водитель и еще трое пассажиров авто, среди которых дети 4 и 6 лет.

Кроме того, писали, как в июне в центре Киева прогремел взрыв, после чего загорелся автомобиль на улице Гаврилишина.

Вместе с тем, сообщали, как в начале года в Киеве во время движения внезапно загорелся трактор. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился на Столичном шоссе. Выяснилось, что во время движения произошло короткое замыкание.