В Киеве сократят комендантский час. С 26 марта он будет длиться с полуночи до 5 утра.

Об этом сообщили в КГВА.

То есть, комендантский час уменьшится на час. Сейчас он действует с 23:00 до 5 утра.

Ожидается. что уменьшение комендантского часа увеличит время движения общественного транспорта а также будет "способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест".

Отметим, ранее в Киевской городской военной администрации говорили, что в столице сокращать комендантский час не планируют.

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