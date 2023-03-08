Комендантский час в Киеве пока не планируют сокращать несмотря на то, что соответствующая петиция уже набрала необходимое число голосов.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии "Громадському".

По словам Попко, продолжительность комендантского часа в столице обоснована требованиями безопасности граждан и содействия выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей. Он добавил, что КГВА регулярно пересматривает продолжительность комендантского часа.

Впрочем, сократить ее можно будет только после того, как военные получат для этого все основания: гарантию безопасности населения, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и т.д. Попко добавил, что в случае принятия такого решения КГВА сразу уведомит об этом общественность.

"Прошу всех отнестись с пониманием. Война не кончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все безопаснее — это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей безопасности! И если для защиты и покоя людей нам нужно будет соблюдать определенный комендантский час — мы будем это делать. Для вашего же блага", — подчеркнул Попко.

Как мы писали, в Киеве с февраля ввели пропуски нового формата для передвижения по городу в комендантский час.

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