В Киеве вслед за сокращением комендатского часа продлевают на час и работу общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Соответственно метро теперь будет работать до 22:30.

Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу. Так, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа. То есть ориентировочно до 23:00.

В Киевской области комендатский час тоже сократят, как в столице - до 00:00 - 05:00.

Кличко отмечает, что большинство областных центров Украины также сократили время действия комендантского часа.

Напомним, что еще недавно в Киевской городской военной администрации говорили, что в столице сокращать комендантский час не планируют.

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