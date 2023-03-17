Сетевые ограничения сегодня, 17 марта, кроме Киева и Киевской области вводятся также в Житомирской. Причина - последствия обстрелов инфраструктуры.

Об этом сообщают в "Укрэнергно".

Это означает, что в случае роста потребления в этих регионах возможны плановые отключения света.

Сегодня ночью подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области. Однако в других регионах ограничения не вводились.

Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Идет незначительный импорт электроэнергии.

Напомним, что длительное время были проблемы со светом в Одесской области. Недавно глава "Укрэнерго" рассказал, что в Одессе удалось исправить ситуацию.

"Страна" рассказывала, как украинская энергетика пережила новый ракетный обстрел и что происходит с бизнесом.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что будет делать УПЦ в ответ на требования властей покинуть Лавру.