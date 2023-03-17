В Киеве и области с утра ввели стабилизационные отключения света
В ряде районов Киева и области введены стабилизационные отключения.
Об этом сообщают в ДТЭК.
В Киеве - в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Соломенском районах.
В области - в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.
Причина - повреждение оборудования энергообъектов, которые не могут подавать энергию всем жителям.
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Также в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной.
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