В ряде районов Киева и области введены стабилизационные отключения.

Об этом сообщают в ДТЭК.

В Киеве - в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Соломенском районах.

В области - в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Причина - повреждение оборудования энергообъектов, которые не могут подавать энергию всем жителям.

Как мы писали, жителей Киевской области предупреждают о саперных работах в Вышгородском районе.

Также в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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