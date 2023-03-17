В Вышгородском районе Киевской области в пятницу, 17 марта, могут быть слышны звуки взрывов вследствие работ по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Внимание, 17 марта, в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - указывается в сообщении в Телеграм-канале.

Как мы писали вчера в части Киевской области вводили стабилизационные отключения света.

Ранее в Киевской городской военной администрации рассказали, будут ли в столице сокращать комендантский час.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что будет делать УПЦ в ответ на требования властей покинуть Лавру.