В части Киевской области 16 марта применяются стабилизационные отключения. Речь о части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

Причина - повреждение оборудования энергообъектов, сообщают в ДТЭК.

"В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до ряда регионов вчера, 15 марта, были доведены лимиты потребления электроэнергии. Речи о Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях и Киеве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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