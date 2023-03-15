В Житомирской и Киевской областях, сегодня, 15 марта, возможны непродолжительные отключения электричества, связанные с ремонтом электросетей.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

В целом, по его словам, энергосистема Украины продолжает работать с резервом мощности и "без ограничений для абонентов".

Напомним, два дня подряд в четырех районах Киева вводили стабилизационные отключения света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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