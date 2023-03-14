14 марта ДТЭК подтверждает отключение света в части Оболонского района Киева, где ранее жители сообщали о скачках напряжения и отключениях света.

На сайте компании указано, что по некоторым адресам проводятся аварийные ремонтные работы, которые завершатся ориентировочно в 19:00.

Также в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы продолжают действовать стабилизационные отключения.

13 марта в столице и Киевской области также вводились аварийные отключения, еще в 2 регионах свет отключали по графику.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".