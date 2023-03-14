14 марта жители Оболонского района Киева сообщают о проблемах со светом после долгого перерыва в отключениях.

Паблики района пишут, что им массово сообщают о скачках напряжения и отключении света в отдельных домах.

ДТЭК утром сообщал, что стабилизационные отключения применяются только в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы. Также стабилизационные графики были применены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районов Киевской области. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам.

Напомним, что в Одессе на многих улицах до вечера отключили свет.

Также мы писали, что 11 марта в Харькове полностью восстановили свет после ракетного удара.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".