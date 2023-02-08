Сегодня, 8 февраля, в Вышгородском районе Киевской области саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Звуки взрывов в пригороде Киева – плановые.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В некоторых районах может быть громко. Сохраняйте спокойствие! В случае объявления воздушной тревоги, направляйтесь к укрытию!", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля на реке Десна также звучали взрывы - там убирали ледовую пробку. Поэтому на левом берегу и в Оболонском районе столицы могли быть слышны громкие звуки взрывов.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне..

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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