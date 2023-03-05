Британская разведка утверждает, что российские мобилизованные идут на штурм, вооруженные саперными лопатками.

Об этом говорится в новом отчете разведки.

В Лондоне приводят рассказы неназванных резервистов РФ, которым "приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооружившись только огнестрельным оружием и лопатами".

"Летальность штатного шанцевого орудия МПЛ-50 особенно мифологизирована в России.... его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны", - заявляет британская разведка.

Судя по усилившейся интенсивности ближних боев, российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном состоящих из пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, потому что у России не хватает боеприпасов, считают в Лондоне.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии заявил, что Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона военнослужащих.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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