Российские мобилизованные идут на штурм с саперными лопатками и огнестрельным оружием - разведка Британии
Британская разведка утверждает, что российские мобилизованные идут на штурм, вооруженные саперными лопатками.
Об этом говорится в новом отчете разведки.
В Лондоне приводят рассказы неназванных резервистов РФ, которым "приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооружившись только огнестрельным оружием и лопатами".
"Летальность штатного шанцевого орудия МПЛ-50 особенно мифологизирована в России.... его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны", - заявляет британская разведка.
Судя по усилившейся интенсивности ближних боев, российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном состоящих из пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, потому что у России не хватает боеприпасов, считают в Лондоне.
Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии заявил, что Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона военнослужащих.
Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.