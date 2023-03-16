В Киеве, Киевской и Житомирской областях ситуация со светом улучшится в ближайшие полторы недели.

Об этом заявил в четверг, 16 марта, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"В Киеве, Киевской и Житомирской области есть определенные ограничения. У них нет того масштаба, который был раньше, они локальны. Проблемы будут решены в ближайшие полторы недели, если не будет разрушений в результате ракетных атак. По Одессе – мы справились до 15 марта, даже раньше", – сказал Кудрицкий.

Ранее мы писали, что сегодня в Киеве, Киевской и Житомирской областях сохраняются сетевые ограничения, хотя электростанции Украины вырабатывают достаточно электричества для покрытия потребления.

В "Укрэнерго" заявили, что причина - значительные повреждения сетей, вызванные ударами РФ.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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