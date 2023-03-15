Завершать отопительный сезон в Украине уже с понедельника следующей недели призвал глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", - заявил Герус и прикрепил прогноз погоды на ближайшие дни в Киеве.

Также он сообщил, что из-за повреждений сетей ограничения подачи электроэнергии в последние дни были в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе.

"Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации - электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов - это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", - отметил Герус.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности - с достаточными запасами угля и газа.

Также премьер-министр Шмыгаль рассказал, что в Украине в следующем отопительном сезоне энергетические объекты, в частности распределительные сети, будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности.