Из-за ремонтных работ на объектах сетей сегодня возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях.

Об этом предупреждает министр энергетики Герман Галущенко.

В целом по состоянию на утро субботы энергосистема работает без ограничений для потребителей и есть запас мощности. Ситуация стабильна, генерация полностью обеспечивает потребности населения во всех областях.

Напомним, вчера были плановые отключения электричества в Киеве и Киевской области.

Между тем война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.