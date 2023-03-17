На Буковине закрыли некоторые "Пункты несокрушимости" из-за стабильной ситуации со светом и теплой погоды.

Об этом сообщает Черновицкая обладминистрация.

Из 313 пунктов, которые действовали в феврале, останется в работе 131.

Остальные будут находиться в режиме "готовы к открытию" в случае необходимости.

Отметим, что сегодня свет могут отключать только в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Даже в Харьковской и Одесской областях уже удалось нормализовать ситуацию.

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